ممدوح عباس: مباراة اعتزال استثنائية لشيكابالا.. ابني وحدوتة الزمالك

أعلن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، عزمه إقامة مباراة اعتزال غير مسبوقة لتكريم محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد إعلان الأخير اعتزال كرة القدم رسميًا، مشددًا على مكانة قائد الزمالك التاريخي في قلبه وفي تاريخ الكرة المصرية.

وقال عباس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "MBC مصر": "شيكابالا ابني، أعشقه وأعيش معه تفاصيل يومه، وهو واحد من أعظم أساطير الكرة المصرية، وقراره بالاعتزال أحزنني بشدة"، مضيفًا أنه تأثر لدرجة البكاء عندما علم بالقرار.

وتابع رئيس الزمالك الأسبق: "دائمًا ما يُقال إن اسمه شيكابالا ممدوح عباس.. وهذا شرف لي.. سأقيم له مباراة اعتزال غير مسبوقة تليق بتاريخه ومكانته، فقد كان وفيًا للزمالك حتى اللحظة الأخيرة".

كما وجه عباس الشكر لزوجة شيكابالا، قائلًا: "نظّمت حياته وكانت سندًا له، وساهمت في استقراره داخل وخارج الملعب"، مؤكدًا أن المدرب الشهير فينجادا سبق أن وصف شيكابالا بأنه من بين أفضل عشرة لاعبين في العالم.

من جانبه، رد شيكابالا على كلمات عباس، قائلًا: "ممدوح عباس زملكاوي أصيل، ويُعتبر والدي الروحي.. لا يبحث عن أي مصلحة شخصية، وكل ما يهمه هو الزمالك فقط"، مؤكدًا أن كل ما يُثار حوله بعيد تمامًا عن الحقيقة.