الأمير الضال .. تفاصيل شخصية يوسف عمر في مسلسل مملكة الحرير

من خلال شخصية الأمير سليمان ابن الملك الذهبي، يتألق الممثل الشاب يوسف عمر في مسلسل مملكة الحرير الذي يُعرض حالياً على قنوات أون تي في، وذلك بعد ما حققه عمر من نجاح ملفت في الموسم الرمضاني الأخير من خلال ثلاثة أعمال.

بمرور الوقت ومع كل عمل جديد يثبت يوسف عمر قدرته على التلوين في تجسيد الشخصيات المختلفة، فنراه في مملكة الحرير أمير مستهتر يخيب ظن والده الملك الذهبي قيه بقضاء وقته في السكر والعربدة، ما يقود الأب لتلقينه دروساً قاسية متتالية، بداية بإجباره على الزواج من جليلة ابنة عمه (أسماء أبو اليزيد)، نهاية بأمره بأن يخرج على رأس الجيش لمهاجمة التماسيح والعودة بأكبر رأس فيها.

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في عالم خيالي مليء بالصراعات الملحمية وفي إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أشقاء يفرّقهم القدر بعد اغتيال والدهم الملك على يد عمهم، وبعد فترة من الزمن بينما أصبحوا في ريعان شبابهم، تجمعهم معركة دامية على العرش.



ويشارك يوسف عمر في بطولة المسلسل مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز وسلوى عثمان.



تأتي مشاركة يوسف عمر في بطولة مملكة الحرير بعد ما حققه من نجاح خلال الموسم الرمضاني، في مسلسلات نافست بقوة، وهي: شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن. والجزء الثالث من كامل العدد مع النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، والدراما السعوية شارع الأعشى، عن رواية للمؤلفة السعودية بدرية البشر، ومن إخراج التركي أحمد كاتيكسيز،