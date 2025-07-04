عضو هيئة المحلفين في محاكمة ديدي: الاتهام مهين للغاية

أثار الحكم في محاكمة النجم العالمي شون “ديدي” كومبس جدلاً واسعًا بعد إدانته بتهم متعلقة بالدعارة، وتبرئته من التهم الأخطر المتعلقة بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، وهو ما دفع أحد أعضاء هيئة المحلفين للخروج عن صمته وتوضيح موقفه.





وقال المحلف، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات لشبكة ABC الأميركية:





“من المهين جدًا والاستخفاف بعمل هيئة المحلفين أن يُقال إن شهرة ديدي أثّرت على قرارنا. لقد أمضينا أكثر من يومين في المداولات، وكان قرارنا مبنيًا فقط على الأدلة المعروضة وتفسير القانون كما هو مكتوب”.





وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ديدي بتهمتين تتعلقان بنقل أشخاص لأغراض الدعارة، لكنها برأته من تهم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، التي كانت قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.





وبالرغم من تبرئته من التهم الأخطر، يواجه كومبس عدة سنوات خلف القضبان. ومن المقرر أن تُعقد جلسة النطق بالحكم في 3 أكتوبر، رغم أن محاميه يسعون لتقديم موعد الجلسة. وقد رفض القاضي أرون سوبرامانيان طلب الإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار، مما يعني أن ديدي سيبقى رهن الاحتجاز حتى موعد النطق بالحكم. يذكر أن فترة سجنه منذ اعتقاله في سبتمبر 2024 ستُحتسب من مدة الحكم النهائي.





وكانت النيابة قد قدمت كومبس على أنه يدير منظومة إجرامية معقدة تضمنت استغلال نساء في أعمال جنسية، من بينهن المغنية كاساندرا “كاسي” فينتورا وامرأة أخرى أدلت بشهادتها باسم مستعار “جين”، لكن هيئة المحلفين لم تقتنع بعدة نقاط رئيسية في القضية.



