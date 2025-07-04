قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية| تقرير خاص
ترامب يكشف موعد رد حماس على مقترح الهدنة
وزير الكهرباء يتابع إطلاق التيار بمحطة محولات روافع رشيد 2
الصحة: إغلاق 112 منشأة خاصة لعلاج الإدمان بـ 5 محافظات
وزير الدفاع الهولندي: نبحث في فرض عقوبات جديدة على روسيا
ناقد فني: موسم سينمائي صيفي يشهد منافسة قوية.. ومشروع إكس يتصدر
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نكون مستعدين لمنع إيران من إعادة تأسيس قدراتها
طيران الاحتلال يطلق نيرانه بشكل كثيف على غزة
الاستعانة بخبرات جامعة عين شمس في تطوير الخدمات الطبية بهيئة الرعاية الصحية
بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه
عاشوراء.. معجزة موسى وسنة نبوية يحييها المصريون كل عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيما روبرتس تعترف: لا أغسل شعري أثناء الإجازة

إيما روبرتس
إيما روبرتس
شروق سلامة

كشفت النجمة الأمريكية إيما روبرتس، البالغة من العمر 34 عامًا، عن حيلتها الجمالية غير التقليدية أثناء السفر، مؤكدة أنها تتجنب غسل شعرها طوال مدة الإجازة، والتي قد تصل إلى خمسة أيام متتالية.


 

وفي تصريحاتها لموقع POPSUGAR خلال مشاركتها في برنامج السفر Pages in Paradise، قالت روبرتس:


 

“أحاول ألّا أغسل شعري أثناء الإجازة.. أضعه في ضفائر وأقفز في البحر، هذا ما أفعله بدلًا من الشامبو والبلسم.”


وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الخوف على لون شعرها المصبوغ مؤخرًا بلون “الأحمر الشروق”، مشيرة إلى أن منتجات الفنادق قد تتسبب في تغير لونه.


 

“لقد غسلت شعري من قبل بعد صبغه وتحول إلى لون غريب، فعندما كنت شقراء تحول إلى الأصفر، ومع اللون الأحمر يبهت بسرعة… لذا أصبحت خائفة جدًا من غسله بشكل كامل.”


 

روبرتس كشفت أيضًا عن اعتمادها على السبراي الجاف بدلاً من الغسل، حيث تبدأ رحلتها بالحصول على “سشوار” احترافي قبل السفر مباشرة، ثم تعتمد بعد ذلك على منتجين مفضلين لديها:


 

  • Oribe Gold Lust Dry Shampoo )
  • R+Co Death Valley Dry Shampoo 


 


وتابعت بمرح:


 

“لا أبالي، أستخدم السبراي الجاف وأقفز في البحر. لا أشعر بالخجل إطلاقًا… فلا شيء يبدو أجمل من شعر مبلل بماء البحر!”


 

النجمة، المعروفة بأدوارها في American Horror Story وScream Queens، كشفت هذه النصائح خلال تعاونها مع برنامج السفر Pages in Paradise، الذي يجمع بين رحلات Apple Vacations ونادي القراءة الخاص بها Belletrist بالتعاون مع دور النشر Penguin Random House.


 

يُذكر أن إيما روبرتس قد أثارت الإعجاب بلون شعرها الجديد منذ أن ظهرت به في فبراير الماضي، حيث علّقت عبر إنستغرام:

“ SUNRISE RED ”، ولاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملائها، من بينهم النجمة مادلين بيتش التي علّقت: “تبدين مذهلة جدًا ”.


 

إيما روبرتس POPSUGAR American Horror Story

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

شيكابالا

بعد اعتزاله.. شيكابالا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الذباب المصري يغزو إسرائيل

رعب في إسرائيل من الذباب المصري | شاهد

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

المتحف المصرى الكبير

أسعار زيارة المتحف المصرى الكبير.. و10 فئات دخولها بالمجان

ترشيحاتنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم الجمعة 4-7-2025 والقنوات الناقلة

إمام عاشور و أفشة وياسر إبراهيم

إمام عاشور يستمتع بعطلته الصيفية مع أفشة وياسر إبراهيم

شيكابالا

مدرب الزمالك السابق لشيكابالا: هتوحشني لمساتك يا ساحر

بالصور

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

الحقن بالماء.. طرق غش الفراخ

الدجاج
الدجاج
الدجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد