إيما روبرتس تعترف: لا أغسل شعري أثناء الإجازة

كشفت النجمة الأمريكية إيما روبرتس، البالغة من العمر 34 عامًا، عن حيلتها الجمالية غير التقليدية أثناء السفر، مؤكدة أنها تتجنب غسل شعرها طوال مدة الإجازة، والتي قد تصل إلى خمسة أيام متتالية.





وفي تصريحاتها لموقع POPSUGAR خلال مشاركتها في برنامج السفر Pages in Paradise، قالت روبرتس:





“أحاول ألّا أغسل شعري أثناء الإجازة.. أضعه في ضفائر وأقفز في البحر، هذا ما أفعله بدلًا من الشامبو والبلسم.”





وأوضحت أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الخوف على لون شعرها المصبوغ مؤخرًا بلون “الأحمر الشروق”، مشيرة إلى أن منتجات الفنادق قد تتسبب في تغير لونه.





“لقد غسلت شعري من قبل بعد صبغه وتحول إلى لون غريب، فعندما كنت شقراء تحول إلى الأصفر، ومع اللون الأحمر يبهت بسرعة… لذا أصبحت خائفة جدًا من غسله بشكل كامل.”





روبرتس كشفت أيضًا عن اعتمادها على السبراي الجاف بدلاً من الغسل، حيث تبدأ رحلتها بالحصول على “سشوار” احترافي قبل السفر مباشرة، ثم تعتمد بعد ذلك على منتجين مفضلين لديها:





Oribe Gold Lust Dry Shampoo )

R+Co Death Valley Dry Shampoo









وتابعت بمرح:





“لا أبالي، أستخدم السبراي الجاف وأقفز في البحر. لا أشعر بالخجل إطلاقًا… فلا شيء يبدو أجمل من شعر مبلل بماء البحر!”





النجمة، المعروفة بأدوارها في American Horror Story وScream Queens، كشفت هذه النصائح خلال تعاونها مع برنامج السفر Pages in Paradise، الذي يجمع بين رحلات Apple Vacations ونادي القراءة الخاص بها Belletrist بالتعاون مع دور النشر Penguin Random House.





يُذكر أن إيما روبرتس قد أثارت الإعجاب بلون شعرها الجديد منذ أن ظهرت به في فبراير الماضي، حيث علّقت عبر إنستغرام:

“ SUNRISE RED ”، ولاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من الجمهور وزملائها، من بينهم النجمة مادلين بيتش التي علّقت: “تبدين مذهلة جدًا ”.



