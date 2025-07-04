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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوي ديشانيل تكشف تفاصيل حياتها الأسرية مع طفليها إلسي وتشارلي

زوي ديشانيل
زوي ديشانيل
شروق سلامة

كشفت النجمة الأمريكية زوي ديشانيل، في تصريحات حديثة، عن ملامح من حياتها العائلية، وعلاقتها بطفليها من زوجها السابق المنتج جاكوب بيشنيك، وهما الطفلة إلسي أوتر (10 سنوات) والطفل تشارلي وولف (8 سنوات).


 

ورغم انفصال ديشانيل وبيشنيك في عام 2019، إلا أن الثنائي حافظ على علاقة جيدة من أجل تربية الطفلين، فيما يلعب خطيبها الحالي، نجم برنامج “Property Brothers” جوناثان سكوت، دوراً فعالاً في حياة الأسرة، حيث وصف نفسه بـ”الأب الإضافي”.

إلسي أوتر، التي وُلدت في يوليو 2015، عُرفت منذ سن مبكرة بحسها الفني وذوقها في الأزياء، حيث بدأت في اختيار ملابسها بنفسها منذ الثالثة من عمرها، رغم رفضها الدائم لارتداء الجواكت أو السترات في الشتاء، حسبما أوضحت والدتها.

وعن اختيار اسمها، قالت ديشانيل إنها وزوجها السابق اتفقا على اسم “إلسي” وأرفقاه بلقب “أوتر” بمعنى “ثعلب الماء”، نظراً لحبهما المشترك لهذا الحيوان اللطيف والذكي.


 

أما الابن الأصغر، تشارلي وولف، الذي وُلد في مايو 2017، فيُعرف بشغفه الشديد بالديناصورات، إذ يقضي ساعات طويلة في متاحف التاريخ الطبيعي، بحسب والدته. وتُضيف ديشانيل أن كلا الطفلين يبدعان في تأليف الأغاني وصنع أفلام قصيرة بأنفسهم.


 دور الأب الإضافي

جوناثان سكوت تحدث في مقابلة سابقة عن علاقته بطفلي ديشانيل، معترفًا بأن الأمر لم يكن سهلاً في البداية، حيث لم يكن الطفلان يعتبرانه أبًا لهما. وقال: “كنت أسمعهم يقولون للآخرين: هذا ليس أبي، هذا جوناثان”. وأضاف: “كان ذلك مؤلمًا بعض الشيء، لكنني أدركت أن هذا مجرد تعبير طفولي صادق”.


اليوم، أصبح سكوت يشارك في تفاصيل حياتهم اليومية، ويصف العلاقة التي تجمعهم بأنها قوية ومبنية على الحب والثقة.

وفي لفتة مؤثرة، ذكرت ديشانيل أن ابنتها إلسي كتبت في سن الخامسة رسالة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ تطالب فيها بخفض النفايات، مؤكدة أنها فتاة شديدة الوعي بالبيئة منذ نعومة أظافرها.


 

جدير بالذكر أن ديشانيل تُعد من أبرز نجمات هوليوود، واشتهرت بدورها في مسلسل “New Girl”، وتواصل في الوقت ذاته الاهتمام بأمومتها وتربية طفليها في أجواء صحية مليئة بالإبداع والدعم.


 

زوي ديشانيل إلسي أوتر تشارلي وولف Property Brothers

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