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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بريانكا شوبرا تنتقد كامب روك.. وتكشف حبها لبرامج جوناس

بريانكا شوبرا جوناس
بريانكا شوبرا جوناس
شروق سلامة

أعربت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس عن آرائها بصراحة في بعض أعمال زوجها نيك جوناس المبكرة، وذلك خلال مشاركتها في حلقة جديدة من بودكاست Not Gonna Lie الذي تقدمه كيلي كيلسي، زوجة نجم كرة القدم الأمريكية جيسون كيلسي، بتاريخ 3 يوليو الجاري.


 

في سياق الحديث عن برامج وأفلام ديزني الكلاسيكية، أوضحت بريانكا، البالغة من العمر 42 عامًا، أنها وزوجها تبادلا جلسات “عرض وسرد” لمسيرتهما الفنية بعد الزواج، قائلة:

“لم نكن نعرف الكثير عن مسيرة كل منّا قبل أن نلتقي. كنا نعرف بعضنا بالاسم فقط. طبعًا كنت أعرف جوناس براذرز، لكننا من جيلين مختلفين”.


وأضافت أنها بعد الزواج في عام 2018، بدأت مع نيك مشاهدة مقتطفات من أعمالهما القديمة مع زجاجة نبيذ.

وتابعت: “شاهدت مسلسل Jonas، وأعتقد أنه عرض رائع. وكذلك أحببت برنامج Married to Jonas كثيرًا”.

لكنها لم تُبدِ الحماس نفسه تجاه فيلم Camp Rock، وهو الفيلم الشهير من إنتاج ديزني عام 2008 الذي ظهر فيه نيك مع إخوته جو وكيفن جوناس إلى جانب ديمي لوفاتو: “كامب روك؟ ليس كثيرًا… لم يعجبني بنفس القدر”.


رغم ذلك، لم تُغلق بريانكا الباب تمامًا أمام الفيلم، حيث لمّحت إلى إمكانية إعجابها به مستقبلاً، قائلة: “أنا متحمسة جدًا لفكرة فيلم Camp Rock جديد”.

وفي فقرة أخرى من اللقاء، تحدثت شوبرا عن ابنتها مالتي (3 سنوات)، التي وصفتها بأنها مهووسة بشخصيات ديزني الكلاسيكية، قائلة: “تحب فروزن، موانا، وميني ماوس.. مؤخرًا بدأت تهتم بلولو وستيتش أيضًا”.


يُذكر أن نيك جوناس وبريانكا شوبرا تزوجا في ديسمبر 2018، ويحرصان على مشاركة جمهورهم من حين لآخر بلقطات من حياتهم العائلية، وخاصة تجاربهما في تربية طفلتهما.


 

بريانكا شوبرا جوناس نيك جوناس كيلي كيلسي

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