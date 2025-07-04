حدث في المنوفية.. عاد بعد غربه 35 عاما فوجد نفسه ميت بـ دفاتر الحكومة

قصة كالمسلسلات والافلام يسافر ويعود يجد نفسه ميت في سجلات الحكومة .. هذا هو حال عبد الفتاح علي المغربي ابن قرية طنبدي بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وقال عبد الفتاح علي، أنه سافر الي ليبيا منذ سنوات طويلة بعد نشوب خلاف مع زوجته وأهله قاموا بطرده من المنزل بعد انجابه ولد وبنت.

وأضاف، أنه عاش سنة كاملة في الشارع وكان يبيت في المسجد وفي البرد كان ينام في النعش الموجود بالمسجد، ونصحه أحد الأهالي بالذهاب الي ليبيا من أجل العمل.

وأكد أنه سافر واستقر لمدة 35 عاما وتزوج وانجب أطفالا في ليبيا ولكن مع اتصال بشقيقه طالبه بالعودة بعد وفاة والده ووالدته.

وتابع أنه عاد بالفعل ولكن كانت المفاجأة وجد نفسه ميت في سجلات الحكومة وبدلا من أن يستخرج شهادة ميلاد باسمه استخرج شهادة وفاة.

وأوضح أن شقيقه اخبره أن أولاده استخرجوا شهادة وفاة له وهناك مشاكل بين أولاده وشقيقاته من أجل الورث.

وطالب عبد الفتاح، بأن يتم مساعدته من الدولة بان يستخرج شهادة ميلاد حتي يتمكن من استخراج بطاقة رقم قومي.