مصرع شاب وإصابة عمه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الزيات

تمكنت مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم من إلقاء القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب وعمه بطعنات غادرة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الجزيرة بسبب خلافات سابقة مع آخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شاب السيد أبوالغيط في العقد الثاني من عمره وإصابة عمه بطعنات غادرة أثناء مشاجرة بمنطقة الجزيرة بنطاق دائرة المركز .

جهود أمنيه

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ضبط الجناة

وبتقنين الإجراءات اللازمة وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن الرائد أحمد شيحة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الجناة وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز شرطة كفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.