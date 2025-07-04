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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
القسم الرياضي

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن خمسة لاعبين، من بينهم مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد والجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، أبلغوا مانشستر يونايتد برغبتهم في استكشاف مستقبلهم بعيدًا عن النادي، حسبما مصدر في النادي.


وأضاف المصدر أن لاعب الوسط البرازيلي أنتوني، والمدافع الهولندي تيريل مالاسيا، واللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو يتطلعون أيضًا للرحيل عن النادي.

لعب راشفورد، الذي فقد مكانته مع المدرب روبن أموريم، مع أستون فيلا على سبيل الإعارة بينما خاض يونايتد أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

كان سانشو معارًا إلى تشيلسي، بينما كان أنتوني في ريال بيتيس، ولعب مالاسيا مع آيندهوفن الهولندي.

راشفورد جارناتشو مانشستر يونايتد

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