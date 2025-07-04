5 لاعبين يقتربون من الرحيل عن مانشستر يونايتد

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن خمسة لاعبين، من بينهم مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد والجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، أبلغوا مانشستر يونايتد برغبتهم في استكشاف مستقبلهم بعيدًا عن النادي، حسبما مصدر في النادي.



وأضاف المصدر أن لاعب الوسط البرازيلي أنتوني، والمدافع الهولندي تيريل مالاسيا، واللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو يتطلعون أيضًا للرحيل عن النادي.

لعب راشفورد، الذي فقد مكانته مع المدرب روبن أموريم، مع أستون فيلا على سبيل الإعارة بينما خاض يونايتد أسوأ موسم له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

كان سانشو معارًا إلى تشيلسي، بينما كان أنتوني في ريال بيتيس، ولعب مالاسيا مع آيندهوفن الهولندي.