في الموسم العاشر .. الإسكندرية تتألق في برنامج كنوز مصرية

حققت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية إنجازًا فنيًا جديدًا ضمن فعاليات الموسم العاشر من برنامج “كنوز مصرية”، حيث حصدت مراكز شباب الإسكندرية عدة مراكز أولى ومتقدمة في مجالات الفن التعبيري، والمسرح، والموسيقى الوترية، بين أكثر من 5000 مشارك من مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت النتائج على النحو التالي: الفن التعبيري – مراكز أولى و مركز شباب الحرية ومركز شباب سموحة ومركز شباب الشلالات المسرح – مركز ثاني، ومركز شباب كرموز والموسيقى الوترية مركز شباب سموحة – مركز ثاني ومركز شباب الأنفوشي – مركز ثالث.

وقد هنأت الدكتورة صفاء الشريف – وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الفرق الفائزه مشيده بما حققه نشء الإسكندرية في مسابقة كنوز مصرية يؤكد حجم المواهب الحقيقية التي تزخر بها مراكز شباب المحافظة.

وثمنت الدور الكبير الذي تلعبه المسابقة في دعم الإبداع الفني لدى أبنائنا، وتوفير مناخ تنافسي راقٍ يعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

وقالت فخورون بما حققوه، وملتزمون بالاستمرار في دعمهم ورعايتهم وصولًا إلى منصات التميز المحلية والدولية.”و خالص التهاني لأبناء الإسكندرية الموهوبين الذين شرفونا في مسابقة كنوز مصرية، وأثبتوا أن عروس البحر تزخر بالمواهب الفنية الرائعة. هذه النتائج تترجم جهود مراكز الشباب في دعم وتنمية قدرات النشء، وتُجسّد رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري فنًّا وفكرًا.”

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج المرحلة النهائية للموسم العاشر من برنامج “كنوز مصرية”، أحد أهم البرامج القومية لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية لدى النشء بمراكز الشباب، والذي يُنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء – الإدارة العامة للبرامج والأنشطة

ويهدف البرنامج إلى صقل المهارات الفنية والثقافية للنشء، واكتشاف جيل جديد من المبدعين في المجالات المختلفة، ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية.