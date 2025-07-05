إبراهيم المصري: الكرة المصرية ستفتقد مهارات شيكابالا

أعرب إبراهيم المصري، نجم النادي المصري البورسعيدي السابق، عن حزنه الشديد لاعتزال محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك، مؤكدًا أن الكرة المصرية فقدت أحد أبرز وأمهر لاعبيها في السنوات الأخيرة.

وفي مداخلة له عبر برنامج “زملكاوي” الذي يقدمه الكابتن محمد صبري على قناة نادي الزمالك، أشاد المصري بالمسيرة المميزة لشيكابالا، معتبرًا أنه من أواخر اللاعبين أصحاب المهارات الاستثنائية الذين أنجبتهم الكرة المصرية.

مهارة فذة وغياب مؤثر

قال المصري: “شيكابالا من أحرف اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية، وقد ترك بصمة لا تُنسى سواء مع الزمالك أو خلال مسيرته الاحترافية. سنشعر بغيابه في الملاعب، لأنه لم يكن مجرد لاعب عادي، بل كان فنانًا في المستطيل الأخضر”.

وأضاف أن قرار اعتزاله شكّل لحظة مؤثرة لعشاق الكرة الجميلة، خاصة أولئك الذين استمتعوا على مدار سنوات بلمساته الفنية وأهدافه الساحرة.





متعة كروية لا تُنسى

وأكد المصري أنه كان يستمتع دائمًا بمشاهدة أهداف ومهارات شيكابالا داخل الملعب، موضحًا أن طريقة لعبه وأداءه الفريد جعلته لاعبًا محبوبًا لدى الجماهير، ليس فقط الزملكاوية بل من مختلف الانتماءات الكروية في مصر.

وتابع: “أهداف شيكابالا كانت دائمًا ممتعة، وكان يلعب بروح وفن لا نشاهدهما كثيرًا في ملاعبنا اليوم”.

رسالة وداع وتمنيات بالتوفيق

واختتم إبراهيم المصري تصريحاته قائلاً: “أشعر بالحزن لرحيله عن الملاعب، لكني أتمنى له التوفيق في مشواره القادم بعد الاعتزال. شيكابالا سيظل اسمًا بارزًا في تاريخ الكرة المصرية”



