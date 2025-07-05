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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مبروك لنجمنا الكبير.. إلهام شاهين تنشر صورا من زفاف حفيد عادل إمام

إلهام شاهين في زفاف حفيد عادل إمام
إلهام شاهين في زفاف حفيد عادل إمام
سعيد فراج

نشرت الفنانة إلهام شاهين، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، الذي أقيم أمس، الجمعة.

وعلقت إلهام شاهين على الصور قائلة: «ألف مبروك للمخرج رامى إمام زفاف إبنه عادل إمام وعروسته الحلوه فريدة.. ربنا يسعدهم ونفرح بولادهم.. مبرووووووووووووك لنجمنا الكبير الزعيم عادل إمام».

زفاف حفيد عادل إمام 

حرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية. 

ومن بين الحاضرين الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي،عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة . 

كما حضر حفل الزفاف الفنان هشام ماجد، ويوسف الشريف، والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام. 

وتغيب الفنان الكبير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف، حيث فضل أن يظل مبتعدًا عن الصور التي كان يتوقع أن تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

عروس عادل إمام جونيور 

العروس تدعى فريدة أشرف، وتعمل مدربة لياقة بدنية، وتربطها علاقة بـ عادل رامي إمام منذ فترة. 

العروس مع عريسها عادل رامي إمام 

حياة عادل إمام الفنية

الزعيم عادل إمام، بدأت شهرته في سبعينيات القرن الماضي من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة منها "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب".

وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية، أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

مسيرة عادل إمام

حصل عادل إمام على بكالوريوس كلية الزراعة من جامعة القاهرة، وتزوج من هالة الشلقاني وأنجب منها رامي إمام خريج الجامعة الأمريكية ويعمل في مجال الإخراج، ثم سارة التي تزوجت من نجل المهندس نبيل مقبل، ثم نجله الأصغر محمد خريج الجامعة الأمريكية والذي انخرط في المجال الفني ليبدأ مشواره منذ أن كان طفلا من خلال مشاركة والده والفنانة يسرا في فيلم كراكون في الشارع عام 1986.

آخر أعمال عادل إمام

آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل “فلانتينو”، الذي شارك في بطولته دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، داليا البحيري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، واخراج رامي إمام.

كما تعرض للفنان عادل إمام مسرحية "بودي جارد" عبر منصة شاهد، وذلك بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا، وهو العمل الذي شارك في بطولته محمد أبو داود، شيرين سيف النصر، رغدة، ومن إخراج رامي إمام.

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