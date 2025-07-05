أحمد صديق: أمير عزمي طلب صفقات لتدعيم أسوان..وسيحسم ملف الراحلين

أكد أحمد صديق المتحدث الرسمي لنادي أسوان، أن تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق أمر جيد للفريق في ظل خبراته الكبيرة خلال السنوات الأخيرة في دوري المحترفين.

وقال صديق: "أمير عزمي مجاهد طلب التعاقد مع صفقات قوية في الانتقالات الصيفية الحالية ومجلس الإدارة سيوفر له كل شيء من أجل تحقيق نتائج مميزة للفريق في الموسم المقبل".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة أمير عزمي مجاهد يجهز القائمة الأولى في الوقت الحالي بعد حل أزمة القيد، وهناك عروض لبعض اللاعبين سيحسم أمرهم ومنهم مصطفى عناني ومروان عباس وأمين محمد".

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح، تعيين أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، مديرًا فنياً للفريق الأول لكرة القدم، استعداداً للموسم الجديد بدوري المحترفين.

وجاء تعيين أمير عزمي مجاهد، بعد رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة هيثم الفيل، والذي قاد الفريق الموسم الماضي في دوري المحترفين.

وسبق لأمير عزمي مجاهد، تولي القيادة الفنية للسكة الحديد، والداخلية، بدوري المحترفين، كما انضم للجهاز الفني للزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس.