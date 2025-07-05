عشبة غير متوقعة تطرد السموم من الجسم.. احترس من الإسراف

يلعب البقدونس دور كبير في تطهير الجسم من السموم والمواد الضارة ولكن يحذر على الحوامل تناوله لأنه يسبب الإجهاض.

تعد عملية الإخراج من أهم الأشياء التى تساعد على تخليص الجسم من المواد الضارة ويحدث هذا من خلال العرق أو البول أو البراز وهى عملية مهمة للحفاظ على صحة الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نكشف لكم أهم تأثيرات البقدونس على تطهير الجسم من البقايا الضارة وادرار البول.

فوائد البقدونس لتطهير الجسم

نظرًا لكونه مادة مضادة للبكتيريا، يمكن للبقدونس أن يساعد في إزالة الكائنات الحية الدقيقة الضارة من الجسم.



يمكن أن تساعد خصائص البقدونس المضادة للفطريات في إزالة الفطريات مثل قدم الرياضيين سعفة الرأس .



الأبيول موجود في البقدونس وهو عبارة عن زيت عطري يُساعد على إبطاء نمو الكائنات الدقيقة والوقاية من التهابات الجهاز البولي.

البقدونس مدر طبيعي للبول، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد في طرد الجراثيم غير المرغوب فيها في المثانة والجهاز البولي.

تنبيه

الاسراف في تناول البقدونس أو ماء البقدونس يشكل خطورة على صحة الإنسان خاصة من لديهم استعداد لأمراض الكلى والكبد حيث يزيد احتمالية إصابتهما بالتلف كما أنه يزيد من احتمالية المعاناة من الهلوسة لذا يجب تناولهما باعتدال.