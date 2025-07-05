توتر في إنتر ميلان بسبب تشالهانوجلو.. والنادي يرفض عرض جالطة سراي

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي العرض الافتتاحي الذي تقدم به جالطة سراي التركي للتعاقد مع لاعب الوسط الدولي هاكان تشالهانوجلو، وسط أجواء مشحونة داخل صفوف الفريق.

وبحسب ما نقلته شبكة سبورت ميدياست الإيطالية، فقد دخل الناديان في مفاوضات رسمية بعد أسابيع من التكهنات حول رغبة تشالهانوجلو الملحة في العودة إلى الدوري التركي عبر بوابة جالطة سراي، وهو ما أثار استياءً داخل غرفة ملابس النيراتزوري.

وأكد التقرير أن توترًا واضحًا حدث بين اللاعب التركي وعدد من زملائه في الفريق، وعلى رأسهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي وجه انتقادات علنية لتشالهانوجلو واتهمه بعدم الالتزام والتركيز مع الفريق في المرحلة الأخيرة.

ورغم استعداد إنتر للتخلي عن لاعبه صاحب الـ31 عامًا، إلا أن إدارة النادي لا تنوي التفريط به بسهولة، إذ تطالب بالحصول على مقابل مادي يتراوح ما بين 30 و35 مليون يورو، في حين لم يتجاوز عرض جالطة سراي 17 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض الفوري.

ويرتبط تشالهانوجلو بعقد مع إنتر يمتد حتى صيف 2027، ما يمنح النادي الإيطالي موقفًا قويًا في المفاوضات، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أخرى، أبرزها الهلال السعودي الذي يقوده مدربه السابق سيموني إنزاجي، بالإضافة إلى بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم ذلك، يبدو أن تشالهانوجلو حسم قراره بالعودة إلى بلاده، ويتمسك بفكرة اللعب لجالطة سراي دون غيره، الأمر الذي قد يعقد مسار المفاوضات ويزيد من حالة التوتر بينه وبين إدارة النادي والجهاز الفني.

في المقابل، يصر مسؤولو إنتر ميلان على عدم التنازل عن مطالبهم المالية، مؤكدين أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق، ما لم يتم التوصل إلى عرض يعكس قيمته الحقيقية في سوق الانتقالات.