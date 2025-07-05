وحدة السكان بأرمنت تنظم ندوة توعوية عن التقاليد الخاطئة في الزواج

أعلنت محافظة الأقصر انه في اطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، نظمت وحدة السكان الفرعية بأرمنت، ندوة توعوية عن العادات والتقاليد الخاطئة المتبعة في الزواج وذلك بمركز الخدمات الحكومية بقرية السلام بحضور عدد ٦١من المستفيدين .



وتناولت الندوة الحديث عن بعض العادات والتقاليد الخاطئة المتبعة في الزواج وشراء اشياء مبالغ فيها وليس لها احتياجات باعتبارها مجرد رفاهيات والتي تؤثر بالسلب على الشباب وتم الحديث أيضًا عن ضرورة التفاهم بين أهل الزوج والزوجة بالزواج بأقل التكاليف للتيسير على الشباب ويأتي ذلك من خلال تعزيز دور الوالدين في التثقيف والتعليم ونشر الوعي بأهمية التيسير في نفقات الزواج وتقليل العبء المالي على الأسر .

تمت الندوة بمتابعة وإشراف من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس مركز ومدينة أرمنت العميد أحمد الهوارى، ورئيس وحدة السكان بالمحافظة رشا شعبان، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة، وحضرها كل من فاطمة أحمد عبدالفتاح مقرر وحدة السكان بأرمنت، وسيد ضاحي رئيس قرية السلام، ونجوى نوبى سيد سكرتير القرية ومنسق وحدة السكان .

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وحدة السكان بأرمنت في دعم القضية السكانية والعمل على وضع الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين من خلال رصدها عبر منسقي الوحدة ومراكز المعلومات بالمحافظة

وأكدت رئيس وحدة السكان بالمحافظة رشا شعبان، على الدعم المستمر لأعمال الوحدة من الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وكافة القيادات بالمحافظة، وبالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن.