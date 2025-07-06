بريانكا شوبرا : جون سينا يعزف مقطوعات بيانو

في مقابلة حصرية مع مجلة PEOPLE، كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس عن تفاصيل مميزة من كواليس تصوير فيلم الأكشن الكوميدي الجديد Heads of State، الذي يجمعها لأول مرة بالنجمين جون سينا وإدريس إلبا.

شوبرا، التي تؤدي دور “نُويل بيسيه”، عميلة في الاستخبارات البريطانية MI6، قالت إن العمل مع سينا وإلبا كان فرصة تعليمية فريدة، مضيفة:

“كلاهما محترفان بدرجة لا تُصدق، تعلمت الكثير فقط من مشاهدتهما في العمل.”

واحدة من أكثر اللحظات التي لا تُنسى بالنسبة لبريانكا خلال التصوير، لم تكن مشهدًا حركيًا، بل لحظة هادئة خرجت من تريلر جون سينا.

قالت ضاحكة:

“كنت أمشي قرب التريلر، وفجأة أسمع مقطوعة بيانو جميلة جدًا، وأجد جون في بدلته وربطة عنقه، جالسًا ومنهمكًا في العزف”.





وأكدت أن سينا ليس فقط موهوبًا في التمثيل والكوميديا، بل أيضًا فنان حقيقي على البيانو، وأضافت:

“هو مضحك جدًا ولا يهتم بآراء الناس، ومع ذلك يهتم بكل تفصيلة في عمله.”





فيلم Heads of State من إخراج إيليا نيشولر، ويجسد فيه سينا دور نجم سينمائي سابق أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، بينما يؤدي إدريس إلبا دور رئيس وزراء بريطانيا. تجبرهما الظروف على التعاون للبقاء على قيد الحياة خلال انقلاب مفاجئ، وتشاركهما شوبرا في مغامرة مشوقة ومليئة بالكوميديا.





الفيلم متاح حاليًا على منصة Prime Video، ويشارك في بطولته أيضًا جاك كويد، كارلا جوجينو، وستيفن روت، فيما تتحضر بريانكا لأعمال قادمة أبرزها The Bluff مع كارل أوربان وJudgment Day مع زاك إيفرون وويل فيريل.



