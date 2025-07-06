سكارليت جوهانسون تكشف كواليس مؤلمة من تصوير "Jurassic World Rebirth"

في مقابلة حصرية مع PEOPLE، كشفت النجمة سكارليت جوهانسون، 40 عامًا، وزميلها النجم جوناثان بيلي، 37 عامًا، عن لحظات صعبة وغير مريحة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن الأساسية في فيلم Jurassic World Rebirth، الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما العالمية.





النجمان، اللذان يجسدان شخصيتي زورا بينيت ود. هنري لووميس، تحدثا عن أسبوع كامل من الألم الجسدي نتيجة ارتداء أحزمة أمان مزدوجة لتصوير مشهد تسلق منحدر صخري للوصول إلى عش أحد الزواحف الطائرة (البتروداكتيل).

قالت جوهانسون مازحة:

“كنا نرتدي حزامًا حقيقيًا تحت حزام التمثيل الظاهري، وده كان متصل بنظام أمان خاص علشان نكون مربوطين، لأننا في الحقيقة مش بنتسلق، ده شغل فريق الخدع.”





أما بيلي، فاختصر المأساة بطرافة قائلاً: “كنت حاسس إني طفل ملفوف في قماط!”

فيما أضافت جوهانسون: “كنت سعيدة جدًا لما ودعت الحزام للأبد. الاحتكاك كان فظيع… بالحرف الكبير C!”





الفيلم من إخراج جاريث إدواردز (مخرج Godzilla)، وتم تصويره في مواقع طبيعية خلابة مثل مالطا وتايلاند، وسط ظروف مناخية صعبة، بحسب وصف سكارليت.





“نص موقع التصوير كان بيغرق، وبعدها بـ10 دقايق يكبر فجأة، ومفيش حاجة ثابتة بسبب حركة الشمس. كل حاجة كانت مجنونة!”

“أول يوم لينا في تايلاند، عملنا اختبار بالكاميرا للملابس الكاملة، وكنت واقفة وسط نباتات مليانة ناموس، وقلت لنفسي: خلاص، ده حقيقي!”





أما عن التعاون بينهما، فأشاد بيلي بجوهانسون قائلًا: “هي ذكية، مرحة، ولديها طاقة هائلة سواء على الشاشة أو خلف الكواليس. كانت قائدة حقيقية للفيلم.”

سكارليت، التي وصفت نفسها بأنها من جمهور Jurassic Park منذ طفولتها، عبّرت عن حماسها الشديد لهذا الجزء:

“كنت واحدة من الأطفال اللي اتشدّوا للفيلم الأصلي في السينما، وبحلم إن في أطفال دلوقتي يعيشوا نفس المغامرة السحرية اللي أنا عشقتها زمان.”



فيلم Jurassic World Rebirth يُعرض حاليًا في السينمات حول العالم، ويعد بإعادة إحياء الحماس لعشاق الديناصورات وسينما المغامرات من كل الأعمار.



