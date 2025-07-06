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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطلة modern family: ظننت أنهم سيستبدلونني بممثلة أصغر

Happy Gilmore
Happy Gilmore
شروق سلامة

عبّرت النجمة الأمريكية جولي بوين، 55 عامًا، عن دهشتها من عودتها لتجسيد شخصية “فيرجينيا فينيت” في الجزء الثاني من فيلم Happy Gilmore، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق أن يطلب منها الانضمام مجددًا إلى السلسلة، لا سيما في ظل التوجه المتكرر في هوليوود لإعادة تقديم الأدوار النسائية بممثلات أصغر سنًا.


 

وقالت بوين خلال حديثها في بودكاست Inside of You:

“بصراحة، ماكنتش متخيلة إنهم يرجعوني… كنت بقول لنفسي: أنا المفروض أكون مين دلوقتي؟ طبيعي يكون له حب جديد أصغر في السن في Happy Gilmore 2.”

وكانت بوين قد شاركت في الجزء الأول من الفيلم، الصادر عام 1996، بدور مديرة العلاقات العامة “فيرجينيا فينيت”، التي تقع في حب شخصية “هابي” التي يؤديها النجم آدم ساندلر. 

وأضافت بوين بنبرة فكاهية أن أحد أبنائها كان قد صدّق شائعة منتشرة على الإنترنت تفيد بأن النجمة الشابة سيدني سويني ستشارك في الجزء الجديد بدور الحبيبة الجديدة لساندلر، وقالت: “ابني جه وقال لي بحماس إن سيدني سويني هتكون البطلة الجديدة… وكنت بضحك لأن حتى هو كان شايف إن ده المتوقع.” 

 فيلم Happy Gilmore 2 من إنتاج Netflix، ويُعد من أكثر المشاريع المنتظرة لمحبي الكوميديا الكلاسيكية، خاصةً بعد النجاح الضخم الذي حققه الجزء الأول والذي لا يزال يُعتبر من علامات مسيرة ساندلر.

عودة بوين – التي عُرفت بدورها الأيقوني كـ “كلير دانفي” في مسلسل Modern Family – تؤكد أن صناع الفيلم يحرصون على إرضاء جمهور الفيلم الأصلي، ويمنحون الشخصيات المحبوبة فرصة للعودة بطريقة محدثة.


 

فيرجينيا فينيت جولي بوين Happy Gilmore هوليوود

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