خبير مروري يوضح السبب الحقيقي وراء حوادث الدائري الإقليمي

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في مجال تطوير الطرق خلال العقد الأخير، مشيرًا إلى أن مصر قفزت من المركز 118 إلى المركز 18 عالميًا في مؤشر جودة الطرق بين عامي 2014 و2024.

وأوضح هشام، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن هذه القفزة تعود إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة، شملت إنشاء 7300 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة 6000 كيلومتر من الطرق القائمة، إلى جانب بناء 1300 كوبري ونفق.

وأضاف أن وزارة النقل تستهدف الوصول إلى المركز 12 عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030، من خلال استمرار الاستثمار في شبكات النقل، وتحسين معايير الأمان والسلامة على الطرق السريعة.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ إغلاق جزئي للطريق الدائري الإقليمي، وتوفير طرق بديلة، تمهيدًا لإعادة تأهيله ورفع كفاءته بما يعزز من عوامل الأمان المروري.