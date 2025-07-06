بدون فحم أو فرن.. طريقة عمل كفتة البوتجاز الموفرة

إذا كنتي تودين تقديم اكلات سهلة إليكِ طريقة عمل كفتة البوتاجاز بسهولة وطعم شهي، من غير فرن ولا فحم، وبنفس نكهة الكفتة المشوية:
المكونات:
نصف كيلو لحم مفروم (يفضل يكون فيه نسبة دهن بسيطة)
بصلة كبيرة مبشورة ومصفاة من الماء
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح وفلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة
نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
رشة جوزة الطيب (اختياري)
- طريقة التحضير:
1. تجهيز اللحم:
في بولة كبيرة، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور بعد تصفيته، والبقدونس، والملح، والفلفل، والتوابل.
اعجني الخليط جيداً بيدك لعدة دقائق حتى يمتزج تمامًا.
2. تشكيل الكفتة:
بللي يدك بماء بارد أو زيت، وشكّلي الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم.
رصيها على طبق، وغطيها وضعيها في التلاجة لمدة 30 دقيقة عشان تمسك نفسها.
3. الطهي على البوتاجاز:
سخّني طاسة تيفال أو جريل على نار متوسطة، وضعي فيها ملعقة زيت.
ضعي أصابع الكفتة وقلبيها على جميع الجوانب حتى تتحمر وتأخذ لون جميل (حوالي 10-12 دقيقة).
يمكن ان تطبخيها على نار هادية وتغطيها، هتكون أكثر طراوة.
4. تقديمها:
قدّميها مع عيش بلدي، طحينة، وسلطة خضراء أو أرز بالشعرية.
نصيحة:
ممكن تضيفي ملعقة صغيرة من النشا أو البيض لو حسيتِ إن الكفتة مش ماسكة نفسها، بس الأفضل بدون إضافات علشان تفضل بطعمها الأصلي.