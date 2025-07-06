طارق الشناوي: سعد هنداوي عاد بوهج لافت في "فات الميعاد" بعد غياب طويل

عبّر الناقد الفني طارق الشناوي عن إعجابه الكبير بعودة المخرج سعد هنداوي إلى الساحة الدرامية من خلال مسلسل "فات الميعاد"، واصفًا إياها بأنها عودة تحمل التألق والوهج الإبداعي بعد غياب طويل عن السينما والتليفزيون.

وكتب الشناوي عبر حسابه على «فيسبوك»:"المخرج الموهوب سعد هنداوي عاد بألق ووهج في مسلسل فات الميعاد. لا أدري لماذا ابتعد عن الخريطة الدرامية (سينما وتليفزيون)، حضوره نادر. أتذكر فيلمه الروائي (ألوان السما السابعة)، وانتظرت بعده أن يلون حياتنا الفنية بقوس قزح إبداعي، لكنه كان يأتي قليلًا ويغيب كثيرًا."



وأضاف:"نجاح (فات الميعاد) ربما يعيده مجددًا إلى بؤرة الخريطة، فهو مخرج لديه لمحة واضحة في توجيه أداء ممثليه، وهكذا وجدت أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، وسلوى محمد علي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي في أفضل حالاتهم."

يواصل مسلسل "فات الميعاد" من بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، حصد نجاح ملحوظ منذ انطلاق عرضه عبر شاشة dmc ومنصة WATCH IT، وسط إشادة جماهيرية بقصته الواقعية وأداء أبطاله.

كشف السيناريست محمد فريد كواليس العمل وأسباب نجاحه، موضحًا أن فكرة المسلسل جاءت من واقعة حقيقية رواها أحد أقرباء المنتج إبراهيم حمودة، وتم تطويرها دراميًا داخل ورشة كتابة شارك فيها فريق سبق له التعاون معه.

قال فريد: "البذرة كانت حقيقية، لكن الشخصيات والعوالم والعلاقات من خيالنا بالكامل، ومع الوقت أصبحت تلك الواقعة مجرّد تفصيلة صغيرة ضمن نسيج أكبر".