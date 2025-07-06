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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال يواصل اقتحام الضفة ويهدد مطلقي تعليمات الإخلاء

غزة
غزة
محمود محسن

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا واسعًا في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال الاقتحامات اليومية أو قرارات الهدم والإخلاء القسري بحق الفلسطينيين، وسط تزايد واضح في اعتداءات المستوطنين.

أوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة الخليل شهدت اقتحامات متكررة خلال الساعات الماضية، أسفرت عن اعتقال 6 شبان فلسطينيين من المدينة ومحيطها، إلى جانب تسليم عشرات الإخطارات بالهدم في بلدة بني نعيم، طالت منازل ومنشآت تجارية وزراعية، وسط سعي واضح لحصرها تمهيدًا لإزالتها.

أضافت أن منطقة سوسيا جنوب الخليل باتت مهددة بالتهجير الكامل، في ظل محاولات إسرائيلية متكررة لفرض سيادة احتلالية على أراضيها، وطرد السكان الفلسطينيين منها.

وفي شمال الضفة، أكدت السلامين أن مخيم طولكرم يواجه مخطط إخلاء واسع، يشمل 54 منزلًا، وقد أعلن جيش الاحتلال عن جدول زمني صارم لإدخال فرق الإغاثة والطواقم البلدية والمواطنين لإخراج مقتنياتهم، محددًا ثلاث محاور للدخول، وهدد بإطلاق النار على كل من يخالف التعليمات أو يحاول العبور من غير الطرق المسموح بها.

كما أشارت إلى أن مدينة جنين شهدت اقتحامًا لقرية عنزة، تخللته مواجهات عنيفة أصيب خلالها أحد الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي، بينما فرضت قوات الاحتلال حصارًا على منزلين في قرية سالم شرق نابلس، ما أدى إلى استسلام أحد الفلسطينيين بعد محاصرة مكثفة وإطلاق نار كثيف.

ولاء السلامين الضفة الغربية قوات الاحتلال الفلسطينيين المستوطنين

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