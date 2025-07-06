حفل أم كلثوم على المسرح الوطني الجزائرى يرفع شعار كامل العدد

شهد المسرح الوطني الجزائري ازدحاماً مرورياً كثيفاً، نتيجة للإقبال الجماهيري الكبير على الحفل الغنائي الذي نظمه السفير المصري بالجزائر ورئيس البعثة الدبلوماسية، مختار وريدة، إحياءً للذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.



انطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، بمشاركة الفنانة المصرية رحاب مطاوع التي أبدعت في أداء مجموعة من أشهر أغاني أم كلثوم، منها "أنت عمري" و"وقف الخلق" و"على بلد المحبوب". وتفاعل الجمهور بحرارة مع الأداء، مصحوباً بتصفيق حار وهتافات تعبيراً عن إعجابهم بالفن الأصيل.



وقد تزامن الحفل مع احتفالات العيد الوطني الجزائري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر وتأكيد عمق الروابط الثقافية بين الشعبين الشقيقين.



كان من أبرز الحضور وزير الثقافة الجزائري زهير بللو، الذي ألقى كلمة عبّر فيها عن حبه لمصر وتقديره للفن المصري، مشيداً بأم كلثوم كرمز للفن العربي الأصيل، كما حضر الحفل عدد كبير من السفراء المعتمدين لدى الجزائر، إلى جانب نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والثقافية.



وفي ختام الحفل الذي انتهى في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، عبّر السفير مختار وريدة عن سعادته البالغة بنجاح الأمسية، مؤكداً أن "الفن المصري ما زال يتربع على عرش الثقافة في العالم العربي والدولي".