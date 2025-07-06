الدائري الإقليمي آمن هندسيا| أستاذ هندسة الطرق يفجر مفاجأة

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل، أن الطريق الدائري الإقليمي من حيث خصائصه الهندسية مطابق للمعايير الهندسية بشكل آمن وتام، ولا توجد به مشكلات جوهرية، موضحًا أن الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا على الطريق تتم بغرض صيانة جسيمة لأجزاء تعرضت لتلف وتشوهات سطحية بسبب الحمولات الزائدة، وإنشاء الطريق فوق أرض طينية معرضة للهبوط.

وتابع أستاذ هندسة الطرق والنقل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الهبوط الأرضي كان محسوبًا هندسيًا، وبعد انتهاء فترته، يتم إدراج هذه المسافات ضمن خطة الصيانة الجسيمة، مشيرًا إلى أن الرصف الخرساني يُستخدم حاليًا كبديل بسبب نقص المواد البيتومينية وزيادة الأحمال.

وأشار الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 64% من مسببات الحوادث على الطرق تعود للعنصر البشري، سواء قائد المركبة أو مستخدمي الطريق عمومًا، وليس بسبب مشاكل هندسية، مؤكدًا أن هناك تحويلات مرورية لحركة السير في أماكن الصيانة الجسيمة الجارية.