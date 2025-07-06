قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي الأيام البيض في شهر محرم ؟.. 8 فضائل لمن يصومها
عروض خيالية للأهلي تتجاوز المليار جنيه
سقوط طالب من قطار أسوان - القاهرة بمحطة المنشاة في سوهاج
احذر 3 أفعال محرمة في شهر المحرم.. عقوبتها وخيمة والوقوع بها سهل
شرط حسام حسن لضم محمد شريف لمنتخب مصر
رئيس الوزراء: التصعيد الإسرائيلي تجاوز غزة ووصل لإيران.. والمنطقة على شفا الانفجار
متحور ستراتوس ينتشر بسرعة.. وخبراء: خطورته تظهر في هذه الحالة
نتنياهو يتجه للمضي قدما في اتفاق غزة رغم انقسامات حكومية حادة
سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025
12 نعمة تجعلك تواظب على صلاة قيام الليل.. تعرف عليها
أنا لا ليا حبيب ولا قريب ولا غريب| دنيا ماهر: هذا سر نجاحي في بـ 100 وش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يشارك أحدث ظهور له عبر إنستجرام

زيزو
زيزو
علا محمد

شارك اللاعب أحمد سيد زيزو متابعيه و جمهوره صوراً جديده في احدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

أبدى أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، استياءه من طريقة إدارة ملف اللاعب أحمد سيد زيزو داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي فقد أحد أبرز لاعبيه دون استفادة مالية، في ظل ضعف القدرة على تلبية طلبات اللاعب المادية.

وقال قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن تأخر الزمالك في حسم ملف زيزو كان خطأ إداريًا واضحًا، مضيفًا: "كان من المفروض أن يتم التفاوض مع زيزو قبل نهاية عقده بسنة كاملة، وليس في آخر 6 أشهر فقط. هذا الملف كان يجب أن يُحسم مبكرًا."

وأضاف: "في الوقت نفسه، أرى أن زيزو لم يكن واضحًا مع إدارة الزمالك، وكان من الأفضل أن يُعلن موقفه أمام الجماهير بوضوح، سواء بالاستمرار أو الرحيل."

وتابع نجم الزمالك السابق: "كنت أفضل أن يتم بيع زيزو حينها، لأن النادي لم يكن يملك القدرة المالية على تجديد عقده بالشروط التي طلبها، وبالتالي كان من الأفضل تحقيق استفادة مالية بدلاً من رحيله مجانًا."

أحمد سيد زيزو زيزو صورة انستغرام الزمالك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب

الذهب

قفز 500 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

مجلس النواب

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطر

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

زيادة المرتبات 600% من الأساسي لهذه الفئات من موظفي الحكومة

زيادة المرتبات 600% لهذه الفئات من موظفي الحكومة.. هل أنت منهم؟

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي زامير

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يعلن الانسحاب من شمال قطاع غزة والبقاء في الجنوب

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت

وزير الخزانة الأمريكي ينصح ماسك بالابتعاد عن السياسة

نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو: لقاء ترامب قد يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة

بالصور

من السطور إلى الكاميرا .. موجة أدبية جديدة أبرزها "بنات الباشا" تدخل عالم الفن

رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا
رواية بنات الباشا

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مرض الدول وموتها

المزيد