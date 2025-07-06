خلال 48 ساعة.. ضبط 17 سائقا متعاطيا للمخدرات بكفر الشيخ

شنت مباحث المرور بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة؛ استهدفت الكشف الفوري عن تعاطي المخدرات لقائدي المركبات.

ترأس الحملات اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، بمشاركة العقيد شريف عبود وكيل الإدارة، والرائد أحمد قطاطو رئيس مباحث المرور، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

تمكنت الحملة أمس من فحص 34 سائقًا في كمين محور 30 يونيو بطريق كفر الشيخ - طنطا، وأسفرت النتائج عن 7 حالات إيجابية، وجرى اليوم فحص 59 سائقًا في تمركز المدخل الغربي لعاصمة المحافظة بدائرة قسم ثان كفر الشيخ، وثبتت إيجابية 10 حالات تعاطٍ.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المتهمين، وأخطرت جهات التحقيق.