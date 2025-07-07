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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل جديدة حول وفاة صديقة ومديرة أعمال كيتلين جينر

كيتلين جينر
كيتلين جينر
شروق سلامة

أعلنت سلطات مقاطعة لوس أنجلوس عن وفاة صوفيا هاتشينز، صديقة ومديرة أعمال كيتلين جينر، إثر حادث سير مروع في ماليبو بولاية كاليفورنيا صباح يوم الأربعاء 2 يوليو.


 

وأفاد الرقيب إدواردو سوسيدو أن هاتشينز، البالغة من العمر 29 عامًا، كانت تقود مركبة رباعية الدفع بسرعة عالية على طريق ديكر كانيون الجبلي، عندما اصطدمت بمؤخرة سيارة أخرى وحاولت المناورة لتجاوزها، لكنها انحرفت وسقطت من منحدر يزيد ارتفاعه عن 300 قدم.


وقد تم إعلان وفاتها في موقع الحادث، بينما لم يُصَب سائق السيارة الأخرى ومرافقه بأي أذى. وقد استعان فريق الإنقاذ بالحبال لاسترجاع الجثمان، بينما تُركت المركبة في قاع الوادي لصعوبة سحبها.



 

نبذة عن صوفيا هاتشينز


 


 

وُلدت صوفيا هاتشينز عام 1996 في بيلفيو، واشنطن، وتخرجت من جامعة بيبردين في عام 2019 بدرجة في الاقتصاد والتمويل. شغلت منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة Caitlyn Jenner Foundation، كما كانت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة LUMASOL المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية.


 

وقد ارتبطت هاتشينز بعلاقة مهنية وشخصية قوية مع كيتلين جينر منذ عام 2015، حيث قالت عنها في إحدى المقابلات:


 

“كيتلين دفعتني لأنمو، ونحن نكمل بعضنا بعضًا فكرياً وشخصياً. كان بيننا توافق نادر وشراكة حقيقية.”


 

رحيل هاتشينز ترك أثراً بالغاً في محبيها وزملائها، خاصة بعد أن أصبحت من أبرز الأسماء الشابة المؤثرة في مجال الأعمال والحقوق المدنية في السنوات الأخيرة


 


 

لوس أنجلوس صوفيا هاتشينز كيتلين جينر كاليفورنيا

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