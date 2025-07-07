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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضياء السيد: أتمنى بقاء وسام أبوعلي.. ويجب الاستثمار في قطاع الناشئين

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الفرق المصرية اعتادت على وجود مدير للكرة يجلس على مقاعد البدلاء، والنادي الأهلي لن يستعين بأي مدير كرة من خارج النادي، خصوصا أن هذا المنصب تحديدًا يجب أن يكون من أبناء النادي، ولأن المدير الفني قد يحدث مواجهة مع اللاعبين، وهنا يأتي دور مدير الكرة القادر على إدارة الأمور بشكل جيد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: عبدالناصر محمد شخصية جيدة، ويجب أن يحظى بمساعدة ودعم من جميع لاعبي الزمالك.

وأضاف: مستغرب من رغبة وسام أبوعلي في الرحيل بعد سنة ونصف، ويجب أن يبقى في القلعة الحمراء، الأهلي نادٍ كبير، ومعنى الموافقة على رحيل وسام أن كل لاعب يوصل له عرض سيضغط للرحيل، والأهلي ليس ناديًا استثماريا، وعملية شراء اللاعبين ليست سهلة كما يتخيل البعض، والمهاجمين "عملة نادرة" وليس سهلا التعاقد مع هداف.

وأكمل: لو قرر الأهلي بيع عقد وسام أبوعلي، يجب الوصول لأفضل مكاسب مالية، مع محاولة تعويضه بمهاجم قوي، ولكن بطولة إفريقيا الموسم القادم ستكون هامة للغاية للنادي الأهلي.

وختم: اتمنى حال بيع وسام أبوعلي والتعاقد مع بديله، يكون الاستثمار في قطاع الناشئين بمبلغ مالي جيد من صفقة بيع المهاجم الفلسطيني، لابد أن يعود القطاع بقوة.

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