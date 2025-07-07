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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الهزار القاتـ.ل.. حبس المتهمين بالتعدي على فتاة الإسكندرية ضحية الأرباح والشهرة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين بالتعدي على فتاة إسكندرية ضحية الأرباح والشهرة 15 يوما .

تفاصيل تلك الواقعة كشفت عنها وزارة الداخلية، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 شباب في محافظة الإسكندرية بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحدهم يعتدي على فتاة بالركل أثناء سيرها في الشارع.

بفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهم يقيمون جميعًا بدائرة قسم شرطة باب شرقي.

وأقر المتهمون بأنهم شاهدوا الفتاة تسير بالشارع فاتفقوا على أن يعتدي أحدهم عليها بـ"ركلة" على سبيل المزاح، بينما تولى آخر تصوير الواقعة، قبل أن يقوموا بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.


 

قاضي المعارضات ضحية الأرباح فتاة إسكندرية

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