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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مع بطارية أكبر وكاميرا أقوى.. إليك مواصفات أفضل هاتف من هونر

هاتف Magic V5
هاتف Magic V5
لمياء الياسين

أكدت شركة Honor رسميًا إطلاق هاتفها القابل للطي الجديد، Honor Magic V5، في ماليزيا في 15 يوليو. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كُشف النقاب عن Magic V5 في الصين، الذي يُعد أنحف وأخف هاتف قابل للطي في العالم .

و يُمثل هذا الإطلاق المرتقب أول ظهور عالمي لهاتف Honor Magic V5، حيث أصدرت Honor ماليزيا تأكيدًا رسميًا.

موعد الإطلاق العالمي لهاتف Honor Magic V5

 وأكدت شركة Honor رسميًا إطلاق هاتفها Honor Magic V5 في ماليزيا في 15 يوليو. ويزعم المنشور أن V5 سيصل دون أي تنازلات في مواصفاته، مثل البطارية والكاميرا والمتانة.

 يتوفر هاتف Magic V5 بنوعين من البطارية، بسعة 5820 مللي أمبير/ساعة و6100 مللي أمبير/ساعة. ومن المرجح أن يقتصر طرحه في الأسواق خارج الصين على نوع 5820 مللي أمبير/ساعة.

يتميز هاتف Magic V5 بشاشة AMOLED قابلة للطي من نوع LTPO مقاس 7.95 بوصة، وشاشة خارجية من نوع LTPO OLED مقاس 6.43 بوصة. ويحتوي الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

مواصفات هاتف Honor Magic V5

يحتوي هاتف Magic V5 على كاميرا خلفية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 20 ميجابكسل. أما في الخلف، فيأتي الجهاز مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل مع دعم تثبيت الصورة البصري (OIS).

يتميز هاتف Magic V5 بميزات أخرى، مثل ماسح بصمة الإصبع الجانبي، ومكبري صوت مزدوجين، وشحن سلكي بقوة 66 واط، وشحن لاسلكي بقوة 50 واط، ومنفذ USB-C (الجيل 3.1)، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء. يبلغ سمكه 8.8 ملم ويزن 217 غرامًا.

من المقرر أن يتنافس هاتف Honor Magic V5 مع هواتف Oppo Find N5 و Vivo X Fold 5 و Galaxy Z Fold 7 في ماليزيا. وبينما تم إطلاق هاتف Oppo بالفعل، من المتوقع أيضًا إطلاق أجهزة Vivo وSamsung في ماليزيا قريبًا.

شركة Honor هاتف Honor Magic V5 كاميرا خلفية ذاكرة وصول عشوائي شحن لاسلكي

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