برشلونة يرفض الاستسلام في سباق ضم نجم ليفربول

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، على تمسك نادي برشلونة الإسبناي بالتعاقد مع لويس دياز نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وكتب رومانو ، عبر حسابه على منصة “إكس”: “برشلونة لا يزال يعتبر لويس دياس الهدف الرئيسي في الميركاتو الصيفي، في حين يواصل ليفربول رفض العروض”.

وأضاف: “برشلونة تقدّم بعرض رسمي في يونيو الماضي، لكن ليفربول رفضه، ومع ذلك، يخطط النادي الكتالوني للمحاولة من جديد هذا الشهر”.

دياز يرحب بالانضمام إلى برشلونة



وأشار: “من المفهوم أن لويس دياز منفتح على الانتقال إلى برشلونة، لكن المفاوضات بين الناديين لن تكون سهلة على الإطلاق”.

ولفت الصحفي الموثوق: “بايرن ميونيخ أيضًا قدّم عرضًا لضم لويس دياز من ليفربول ورُفض”.

وختم: “لا يزال برشلونة على علم بأن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بالانضمام إلى صفوف البلوجرانا، الصيف الحالي”.