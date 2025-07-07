قمة نارية مرتقبة بين مصر وتونس في نهائي البطولة العربية لسيدات السلة

تأهل منتخبا مصر وتونس إلى المباراة النهائية من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة على صالة 3 باستاد القاهرة الدولي، بعد انتصارين مستحقين في الدور نصف النهائي، ليضربا موعدًا مرتقبًا في نهائي يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين اثنين من أبرز المنتخبات العربية.

طريق مصر وتونس لنهائي كرة السلة سيدات

نسور قرطاج حجزن مقعدًا في النهائي بعد فوز مثير على منتخب الأردن بنتيجة 79-76، في لقاء اتسم بالندية والقلق حتى اللحظات الأخيرة. المباراة شهدت تقلبات في السيطرة، وانتهت فتراتها على النحو التالي:

24/24

40/39

60/53

79/76

أما منتخب مصر للسيدات، فقد واصل عروضه القوية في البطولة، بعدما تجاوز عقبة منتخب الجزائر بنتيجة 77-58 في نصف النهائي، مؤكدًا تفوقه الفني منذ انطلاق البطولة. الفراعنة سبق أن تصدروا الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة بعد 3 انتصارات أمام:

الجزائر (89-54)

الأردن (85-54)

تونس (80-55)

مواعيد مباراة مصر وتونس في نهائي كرة السلة

5 مساءً: مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع – الأردن × الجزائر

7 مساءً: النهائي المنتظر – مصر × تونس

نظام البطولة

تُقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، أعقبه نصف نهائي ثم النهائي، بمشاركة أربعة منتخبات: مصر، تونس، الجزائر، والأردن. النسخة الحالية شهدت مستويات فنية مرتفعة، وحضورًا جماهيريًا مميزًا، في مؤشر واضح على التطور المتصاعد لكرة السلة النسائية في المنطقة العربية.

كل الأنظار تتجه إلى نهائي الثلاثاء، حيث تسعى مصر لاستغلال عامل الأرض والجمهور، بينما تمني تونس النفس برد الاعتبار بعد الخسارة في الدور الأول.