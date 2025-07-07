ياسين السقا لوالده: هتفضل سندي وضهري في الدنيا

نشر الفنان ياسين السقا تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يدعم فيه والده بكلمات مؤثرة.

وقال ياسين السقا: في الوقت الذي كان فيه كل شيء يسير ضده، كنت لا تزال قادرًا على كسر الحواجز، ربنا كبير.. مبروك لسندي وضهري في الدنيا دي.

وأعرب الفنان الشاب ياسين أحمد السقا عن فخره بنجاح فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يجمع والده أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، بعد تحقيقه إيرادات 11 مليون جنيه خلال أول 3 أيام عرض.

وكتب ياسين عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي في «إنستجرام»: لقد عاد الملك.

أحمد السقا بفيلم أحمد وأحمد

ومن جانبه، قال الفنان أحمد السقا إن مشهد الخطوبة في فيلم «أحمد وأحمد» كان صعباً، لأنه كان يتحرك في مساحة 70 سنتيمترا، وتلك اللقطة كانت على ارتفاع 3 أدوار.

تسلق العمارة من الأمام

وأضاف الفنان أحمد السقا، خلال حوار ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، أن المشهد تم تصويره أكثر من مرة؛ نتيجة خوف الفريق المرافق، وذهب إلى الخارج وتسلق العمارة من الأمام، والمخرج بذل مجهودات كبيرة في هذا العمل.

معايير السلامة

وأشار إلى أنه لم يراجع معايير السلامة؛ مما تسبب في وجود بعض الجروح خلال أعمال التصوير.

وتمكن فيلم أحمد وأحمد، والذي يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، من تصدر شباك التذاكر في أولي أيام عرضه بالسينمات المصرية.