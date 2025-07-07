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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تتابع جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية بمحافظة القاهرة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، بزيارة ميدانية شملت عددًا من الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمحافظة القاهرة، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، وضمان تقديم خدمة صحية مميكنة ومتكاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة الميدانية تضمنت المرور على مركز طبي المحكمة، ومركز طبي النزهة الجديدة، ومركز طبي صقر قريش، حيث استهدفت الزيارة متابعة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتحقق من التزام الفرق الطبية والإدارية بمعايير الجودة وسلامة المرضى، إلى جانب متابعة الأداء بمنظومة ميكنة خدمات الرعاية الأولية، وتقديم الدعم الفني اللازم للفرق الطبية، لضمان كفاءة الأداء.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالجهود المبذولة من الفرق الطبية في المنشآت، موضحة أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة القطاع لدعم متابعة الأداء، وتفعيل دور القطاع الإشرافي لمتابعة وتقديم الدعم الفني للأطقم الطبية بمنشآت الرعاية الأولية، بما يعكس حرص الوزارة على ضمان استدامة تقديم الخدمة بجودة عالية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة رشا خضر، أن ميكنة خدمات الرعاية الصحية الأولية تُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحسين كفاءة تقديم الخدمة للمواطن، مشيرةً إلى أن التحول الرقمي يتيح تقديم خدمات صحية متكاملة ودقيقة وسهلة التتبع، ويُسهم في تعزيز المتابعة المستمرة للحالات المرضية، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، لافتة إلى أن القطاع يعمل بشكل متواصل على دعم المنشآت في تطبيق الميكنة، وتذليل أي معوقات تواجه الأطقم الطبية.

رفع مستوى النظافة العامة بمركز طبي المحكم

أسفرت الزيارة عن عدد من التوصيات الفورية، من أبرزها ضرورة رفع مستوى النظافة العامة بمركز طبي المحكمة، وتوفير غرفة إضافية لعيادة طب الأسرة، لتخفيف الضغط وتحسين تنظيم الخدمة، وحرصًا على تحقيق رضا المنتفعين، وذلك بعد رصد تزايد أعداد المترددين على عيادة طب الأسرة بالمركز ذاته، الأمر الذي تسبب في زيادة التزاحم.

وفي ختام الزيارة، عُقد اجتماع تنسيقي ضم كلاً من الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة إيمان هارون، وكيل المديرية للشؤون الوقائية والإدارات الفنية بالمديرية بالإضافة إلى الفريق الإشرافي منطقة النزهة الطبية، وفريق العمل بمركز طبي المحكمة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمنظومة الإلكترونية، واستعراض الملاحظات الفنية، ومناقشة سبل تحسين الخدمة الصحية المقدمة من خلال تعظيم الاستفادة من نظام الميكنة، والتأكيد على أهمية الاستدامة في تحديث البيانات ودقة التسجيل الطبي الإلكتروني، بما يُسهم في تحقيق تجربة صحية أفضل للمواطنين.

وزارة الصحة والسكان الرعاية الصحية الأولية زيارة ميدانية الصحة المراكز الطبية

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