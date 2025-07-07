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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: تنظيم "حسم" يعيد الظهور بمقطع قديم في محاولة إعلامية فاشلة

حركة حسم
حركة حسم
عبد الرحمن محمد

أشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى ظهور جديد لتنظيم «حسم» الإرهابي من خلال نشر مقطع مصوّر مساء الجمعة 4 يوليو 2025، استخدم فيه لقطات تدريبات قنص بإطلاقات أسلحة خفيفة ومتوسطة، ورشاشات ثقيلة، بالإضافة إلى تجارب على إطلاق قذائف RPG وقذائف الهاون، تخلّله أنشودة حماسية ورسالة تهديد تُعِدّ بتحوّل "إلى طور جديد" في المنطقة.

وأوضح المرصد عبر بيانه على فيسبوك أن المشاهد في الإصدار المطروح حالياً تتطابق مع لقطات سبق استعمالها في إصدار قديم يعود لعام 2017 بعنوان "قاتلوهم"، ما يعزز التكهن بأن الفيديو الجديد ما هو إلا إعادة مونتاج للمقطع القديم مع تحديث العناوين.

وأضاف البيان أن جهود التنظيم لا تعدو محاولة يائسة لتشويه نجاحات الدولة المصرية في زراعة الاستقرار والارتقاء بالتصنيف الاقتصادي العالمي، مستغلاً حالة الفوضى التي تعم بعض الدول العربية. كما لفت المرصد الانتباه إلى أن آخر إصدار يزيد ترجيح ارتباط تنظيم «حسم» بدعوة تنظيم داعش لإعادة التموضع واستغلال الفرص لشن هجمات، في محاولة لتثبيت حضوره واستقطاب عناصر جديدة.

وأشار المرصد إلى أن الفيديو الجديد لا يعدو كونه استعراضاً إعلامياً يهدف إلى تذكير الرأي العام بوجود التنظيم بعد القضاء عليه أمنياً، ومحاولة إزاحة الضوء عن جهود مصر في دعم الاستقرار، خاصة في ظل الحديث عن هدنة مرتقبة في غزة.

وأكد البيان ثقته في قدرات أجهزة الأمن المصرية على حماية البلاد وتأمين حدودها، كما وثق في وعي الشعب المصري تجاه هذه المخططات، مشيراً إلى حاجة الدول في المنطقة للاستعداد الأمني في مواجهة تحريض داعش المستمر.

وختم المرصد بالتأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لشرعية دولية وإقامة دولة مستقلة، يقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية التي تستغل قضية فلسطين لتحقيق أهدافها.

حسم إعادة مونتاج استعراض إعلامي قدرات أمنية الانتقام دعم مصر مرصد الأزهر

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