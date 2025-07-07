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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد يامال يتوعد خصوم برشلونة الموسم المقبل

لامين يامال ووالده
لامين يامال ووالده
محمد السعيد

توعد منير نصراوي، والد لامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني، خصوم البلوجرانا، الموسم المقبل.

وقال والد لامين يامال في تصريحات نشرها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: "هذا العام، برشلونة سيُلحق ضررًا كبيرًا، سنبذل قصارى جهدنا ولن نخشى أحدًا".

وأضاف: "سنستمر في رؤية لامين، ولن يتمكن الآخرون حتى من الاستمتاع به. لقد حققنا ما نطمح إليه".

يامال الأعلى قيمة تسويقية في العالم

في سياق آخر، تربع لامين يامال، على عرش قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم، بعد نهاية موسم 2024-2025، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

وشارك لامين يامال في تتويج برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري الإسباني - السوبر الإسباني - كأس ملك إسبانيا)، الموسم المنقضي.

وجاءت قائمة الأعلى قيمة تسوقية في العالم كالتالي:

1- لامين يامال (برشلونة)- 200 مليون يورو

2- جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

3- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 180 مليون يورو

4- كيليان مبابي (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 180 مليون يورو

لامين يامال منير نصراوي برشلونة البلوجرانا فابريزو رومانو

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