أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الرئاسة اللبنانية" أن الرئيس عون سلم المبعوث الأمريكي توم باراك أفكارا لبنانية لحل شامل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، سقوط 10 جرحى بينهم طفلة في غاراتين شنتهما إسرائيل، أمس الأحد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على برج رحال قضاء صور أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح".



ووفق المركز: "أدت غارة العدو على بلدة الزرارية قضاء صيدا إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة".



وطبقا للوكالة الوطنية للإعلام: "توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل، من منطقة خلة وردة الحدودية، وصولا إلى محيط بلدية عيتا الشعب وتمركزت في المنطقة".