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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لمرتادى الطريق الإقليمي.. اعرف الطرق البديلة بدءا من الغد

لمرتادى الطريق الاقليمي.. اعرف الطرق البديلة بدأ من الغد
لمرتادى الطريق الاقليمي.. اعرف الطرق البديلة بدأ من الغد
مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطريق الدائرى الإقليمى، وما تقرر نحو غلق الطريق فى الإتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوى وحتى تقاطع الطريق الإقليمى مع طريق السويس الصحراوى بدءً من الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطريق .

وستكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالى :-

- القادم من طريق إسكندرية الصحراوى

يسلك مطالع الطريق الإقليمى فى إتجاه الواحات ، ويستمر فى السير حتى تقاطعه مع طريق الضبعة ، ثم يسلك الطريق الأوسطى فى إتجاه القطامية حتى طريق السويس ، أو الإستكمال فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى ، ثم يسلك مطلع طريق الضبعة من روض الفرج حتى منزل الأوسطى ، والإستكمال حتى طريق السويس ، والقادم من مناطق الإسكندرية ويريد الدخول لوسط الدلتا ، يسلك الطريق الدولى الساحلى ، ومنه لمحافظات الدلتا .

- القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم .

- القادم من الإسكندرية الزراعى يسلك الطريق الإقليمى فى إتجاه الطريق الصحراوى حتى محور الضبعة ومنه للطريق الأوسطى .

- القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطى أو محور العبور .
القادم من الإسماعيلية الصحراوى يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطى.

- القادم من الإسماعيلية الزراعى يسلك الطريق الأوسطى .

وتقوم وزارة الداخلية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .

وزارة الداخلية الطريق الدائرى الإقليمى الطرق البديلة

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