لتصويره يسير عكس.. سائق ميكروباص يحاول التعدي على مواطن بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة ومحاولة التعدى على أحد المواطنين قام بتصويره بسلاح أبيض.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بمحافظة القاهرة "لا يحمل ثمة تراخيص"، وبمواجهته إعترف أنه حال سيره عكس إتجاه السير بمحل الواقعة حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد المواطنين حال قيامه بتصويره قام على إثرها بالترجل من السيارة ومحاولة التعدى عليه بسلاح أبيض (ضُبط بحوزته) فى محاولة لترهيبه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.