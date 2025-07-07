هل يتبرأ منه.. محمد عطية يطلب بحذف فيلم عليا الطرب بالثلاثة بعد وفاته

أثار الفنان محمد عطية حالة من الجدل الواسع بسبب وصيته التى أعلن عنها فى حالة وفاته وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد عطية : “لما أموت ابقوا امسحوا فيلم (عليا الطرب بالتلاتة)”.

وجاء تعليق محمد عطية مادة للسخرية من قبل بعض متابعيه حيث تسائل البعض عن ما السبب وراء تبرئه من الفيلم".

كما تلقى محمد عطية تعليق عدد من المبدعين والنجوم حيث كتب الفنان عمرو وهبة: "أنا طول ما أنا بتفرج عليه بستغفر كتير.. سيبه"، كما علق الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر: "بكواليسه"، وردّت الفنانة هاجر الشرنوبي ساخرة: "الكومنتات"، وكتب خالد مختار: "يا عم بعد الشر مش قادرين نصوت تاني".

وكتب المخرج معتز حسام: "هو لازم يتمسح وانت عايش عادي"، وكتب الفنان محمد الكيلاني: "بصراحة ده من الكبائر".

محمد عطية وتصريحاته المثيرة تجاة اغانى أم كلثوم

من ناحية أخرى تحدث الفنان محمد عطية عن تصريحاته المثيرة للجدل بشأن الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد محمد عطية خلال حواره مع برنامج "سابع سما" المذاع عبر قناة "النهار" تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أن رأيه لا يشكل أي قيمة بالنسبة لفنانة عظيمة كام كلثوم.

وبشأن ما قاله عنها أوضح محمد عطية قائلا:" قولت أنى مش بسمعها أغانيها فى عربيتي ودي حاجة لا تعيبني، وكتبت بوست إني كنت بسمع أغنية ليها وقبل انتهاء المقدمة الموسيقية نمت".

عبد الحليم وفيروز

وعن الفنانين الذين يستمع لهم محمد عطية أوضح قائلا: "بسمع لعبد الحليم وعبد الوهاب وفيروز".

وكان الفنان محمد عطية، قال: "أنا مش بخاف من حاجة؛ لأن في الآخر دي شخصيتي، وبشوف حاجات، المجتمع ممكن يكون رافضها، أو أنا رافضها".