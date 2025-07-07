تعرف على الفائزين بلقب بطولة هاف كورت لكرة السلة 3x3

توج فريقا Reunion، و Kings، بلقب بطولة ريد بُل هاف كورت للرجال والسيدات، لكرة السلة 3*3 في نسختها الخامسة، التي تقام تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتمكن الفريقان من التأهل إلى النهائيات العالمية التي تقام في دبي، في المنافسات التي بدأت 27 نوفمبر المقبل.

ويضم فريق Reunion للفتيات، كل من حبيبة محمد، إسراء أشرف، ساندي خالد، ملك هشام، فيما يضم فريق Kings للرجال كل من، أحمد ياسر مودي، عمرو زهران، ياسين ياسر عبدالوهاب، رامي إبراهيم.

وبذلك يمثل الفريقان مصر في نهائي بطولة العالم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مصر استضافت فعاليات النهائي العالمي عام 2022، في النسخة الثانية من البطولة في الأهرامات، وشهدت مشاركة 25 دولة، بما يقرب من 300 لاعبًا، تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة وإشراف وزارة الشباب والرياضة.

وكانت مصر قد حققت لقب نهائي بطولة العالم للسيدات، التي أقيمت في صربيا عام 2023.