المركزي الإسرائيلي: الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة 1% من الناتج المحلي

أكد البنك المركزي الإسرائيلي، أن الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه ألقى القبض على أعضاء خلية مدعومة من إيران في جنوب سوريا، وهي ثاني عملية من نوعها يعلن عنها خلال الأسبوع الماضي.

منذ مابعد الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية بشكل أساسي على مواقع عسكرية ونفذت غارات برية عبر الحدود.

وفي بيان، قال الجيش إن القوات "أكملت عملية ليلية للقبض على خلية يديرها فيلق القدس الإيراني في منطقة تل كودنا بجنوب سوريا".

