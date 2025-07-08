سعر ومواصفات تويوتا CHR موديل 2025 في الإمارات

تقدم تويوتا اليابانية، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، ضمن موديلات 2025، منها السيارة الرياضية CHR، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر الشهيرة ذات الطابع الرياضي والتصميم العصري.

مواصفات السيارة تويوتا CHR موديل 2025

تعتمد السيارة تويوتا CHR موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصانًا، و304 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVTأوتوماتيكي الاداء.

تويوتا CHR موديل 2025

تتسارع السيارة تويوتا CHR موديل 2025 من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية، بينما تعتمد فنيًا على تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات تويوتا CHR موديل 2025

تضم السيارة تويوتا CHR موديل 2025 فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، إضاءة LED، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، إشارات ضوئية للمرايات.

تويوتا CHR موديل 2025

تحتوي تويوتا CHR موديل 2025 على شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، قفل مركزي، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء، فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية.

تأتي السيارة تويوتا CHR موديل 2025 بتصميم رياضي مع قياسات خارجية بلغت 4390 م للطول الكلي، و1795 م للعرض، وبارتفاع يبلغ 1565 م، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2640 م.

تويوتا CHR موديل 2025

أسعار السيارة تويوتا CHR موديل 2025 في الامارات

تتراوح أسعار تويوتا CHR موديل 2025 في الامارات بين 95,900 درهم و 102,900 درهم.