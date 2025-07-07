طبيب يحذر: آلام المعدة والصدر قد تكون مؤشرًا لأزمات قلبية

حذّر الدكتور أيمن رشوان، من التهاون في التعامل مع بعض الحالات المرضية التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، مؤكدًا أن تشخيص الأعراض بشكل دقيق قد ينقذ حياة المرضى، خصوصًا في أقسام الاستقبال والطوارئ، موضحًا أن بعض المرضى خصوصًا كبار السن قد يتوجهون إلى المستشفى وهم يشكون من آلام في منطقة البطن أو فم المعدة، فيُفترض على الفور أنها حالة ارتجاع أو حموضة، ويُصرف لهم علاج دون إجراء أي فحوصات إضافية.

جلطة في الشريان التاجي

وقال أيمن رشوان، خلال صريحات عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الاثنين، إن هذا تصرف خطير، لأن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على جلطة في الشريان التاجي الأمامي النازل، وهي حالة قلبية طارئة قد تظهر في شكل ألم بالبطن"، مشددًا على ضرورة افتراض الأسوأ عند التعامل مع الحالات التي تعاني من أعراض غير واضحة.

ودعا أيمن رشوان، الأطباء إلى إجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب في مثل هذه الحالات لتفادي فقدان مرضى بسبب تشخيص خاطئ، مشيرًا إلى أن نقص الخبرة لدى بعض الأطباء حديثي التخرج أو تأثر تشخيص الأهل بأعراض مألوفة قد يؤدي إلى تجاهل علامات خطيرة، مؤكدًا ضرورة وجود طبيب متخصص وذو خبرة لمراجعة التقييم المبدئي للحالة.

عدم الاستهانة بشكاوى الشباب

وشدد على ضرورة عدم الاستهانة بشكاوى الشباب أيضًا، موضحًا أنه قد يدخل شاب مفتول العضلات من الجيم إلى الطوارئ بشكوى ألم في الصدر، ويتم التعامل معه على أنه يعاني من تمزق عضلي نتيجة التمرين، في حين أن الألم قد يكون ناتجًا عن تجمع هوائي داخل الغشاء البلوري يضغط على الرئة، وقد يؤدي إلى فشل تنفسي حاد وفقدان الوعي إذا لم يُكتشف مبكرًا.