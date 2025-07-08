لا شبهة جنائية.. دفن جثمان فرارجي مصر القديمة

باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في مصرع فرارجي قفزا من الطابق الرابع بعقار في مصر القديمة.

مصرع فرارجي في مصر القديمة

وصرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان الفرارجي المتوفي عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به وطلبت تحريات المباحث التكميلية التي كشفت عدم وجود شبهة جنائية بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بسقوط شخص من عقار سكني وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص ثلاثيني يرتدي كامل ملابسه متوفي جراء سقوط من الطابق الرابع وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتوفي يعمل فرارجي وقام بالقفز من الطابق الرابع بالعقار المشار اليه لتعرضه لأعراض انسحاب مواد مخدرة من جسده.