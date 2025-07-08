رفض طلب رحيل وسام أبو علي.. الأهلي يتمسك بمطالبه المالية

كشف الإعلامي خالد الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل مهاجم الأهلي وسام أبو علي، حيث رفض محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، طلب وكيل اللاعب بالسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

عرض مغرٍ من الخليج



وأوضح الغندور أن وكيل أبو علي قدم لمحمد يوسف عرضًا مغريًا من أندية في قطر والإمارات، قد تصل قيمته إلى 5 ملايين دولار سنويًا شاملة المكافآت، وهو ما يفوق كثيرًا الراتب الذي يتقاضاه اللاعب حاليًا في الأهلي، والذي يبلغ أقصاه 1.6 مليون دولار في الموسم.



الأهلي يرد بمطالب مالية ضخمة

وفي رد حاسم، اشترط محمد يوسف حصول النادي الأهلي على 15 مليون دولار مقابل الموافقة على رحيل أبو علي، مبررًا ذلك بأن اللاعب سيجني مبلغًا كبيرًا في وجهته الجديدة، ويجب أن يعكس ذلك في قيمة الصفقة.

تخفيض الطلب مع التمسك بحقوق مستقبلية

وبعد نقاشات ومشاورات داخل النادي، خفّض الأهلي مطالبه إلى 10 ملايين دولار نقدًا، مع شرط الحصول على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلاً لأي نادٍ آخر، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في تعظيم الاستفادة من اللاعب حال رحيله.

تمسك بالمكاسب الفنية والمادية

ويبدو من الموقف أن النادي الأهلي لا يرغب في التفريط في وسام أبو علي بسهولة، إلا إذا تحقق له مكسب مالي كبير ومضمون، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، ما يعكس استراتيجية النادي في الحفاظ على نجومه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منهم.



