إعلامى : صفقة ياسين مرعي للأهلي تكلفت 30 مليون جنيه

كشف الإعلامي أمير هشام، عن نجاح النادي الأهلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع الشاب ياسين مرعي، لاعب نادي فاركو، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه.

تفاصيل الدفعات المالية

أوضح هشام خلال تصريحاته عبر برنامج “بلس 90” على قناة النهار الفضائية، أن الصفقة ستتم على دفعتين:



الدفعة الأولى: يحصل نادي فاركو على 10 ملايين جنيه تُدفع فور توقيع العقود رسميًا.

الدفعة الثانية: تُسدد بقيمة 20 مليون جنيه تُوزع على عشرة أشهر، بمعدل مليوني جنيه شهريًا.

الأهلي يواصل التحرك في سوق الانتقالات

وأشار هشام إلى أن النادي الأهلي لا يزال نشطًا في سوق الانتقالات، ويسعى لتعزيز صفوفه بعدة صفقات أخرى، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

اهتمام بمحمد شكري ومتابعة موقف وسام أبوعلي

أكد الإعلامي أن الأهلي يضع ضمن أهدافه التعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، من أجل دعم الجبهة اليسرى.

كما يراقب النادي موقف المهاجم وسام أبوعلي، حيث ينتظر ما إذا كان اللاعب سيخوض تجربة احترافية خارجية. وفي حال تم ذلك، فإن مصطفى محمد سيكون هو البديل الأول المطروح على طاولة التفاوض لتعزيز الخط الأمامي.

استعداد مبكر لموسم قوي

تؤكد تحركات الأهلي في الميركاتو الصيفي على رغبته في بناء فريق قوي قادر على المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية، من خلال ضم عناصر شابة ومميزة تسهم في تدعيم صفوف الفريق للموسم القادم



