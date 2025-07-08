في عشر دقائق.. طريقة عمل الكبدة المشوية

إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات سهلة وغير مكلفة إليكِ طريقة عمل الكبدة المشوية في 10 دقائق فقط سهلة وسريعة وطعمها لذيذ جدًا:
المكونات:- نصف كيلو كبدة بقري أو كبدة ضاني (مقطعة شرائح متوسطة)
- 4 فصوص ثوم مهروس
- 2 ملعقة كبيرة خل
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- عصير ليمونة
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
- نصف ملعقة صغيرة شطة (اختياري)
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- فلفل أخضر وأحمر (شرائح – للتقديم أو الشوي مع الكبدة)
**الطريقة:**1. **التتبيل السريع:**- في طبق عميق، اخلطي: الثوم + الخل + الزيت + عصير الليمون + الكمون + الكزبرة + الشطة + الملح والفلفل.
- ضيفي الكبدة وقلبيها جيدًا في التتبيلة.
- **اتركيها تتبل لمدة 5 دقائق فقط** (لو عندك وقت ممكن تسيبيها أكتر).2. **الشوي السريع:**- سخّني جريل أو طاسة تيفال على نار عالية.
- ضيفي شرائح الكبدة بدون سوائل، وقلبيها على الجانبين لمدة 4-5 دقائق فقط حتى تستوي.
- يمكنك شوي شرائح الفلفل بجانبها لزيادة الطعم.
- لا تطوّلي في تسوية الكبدة علشان ما تنشفش.
- قدّميها مع عيش بلدي وسلطة طحينة أو خضرة.