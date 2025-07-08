انتشار سيارات الإسعاف بطرق البحر الأحمر لحين عودة الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مساء أمس، عن انتشار سيارات الإسعاف بجميع الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف مدن المحافظة، وذلك لحين عودة خدمات الشبكات التي تعطلت نتيجة الحريق الذي شب بالسنترال المركزي بسارع رمسيس بالعاصمة القاهرة.

وأوضح المحافظ ، أنه تم توجيه فرق الإسعاف إلى التمركز في الميادين والنقاط الحيوية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين، ولتقديم الدعم الفوري في أي حالة طارئة قد تطرأ خلال فترة انقطاع الشبكات.

وفي السياق ذاته، أصدر مرفق إسعاف البحر الأحمر بيانًا ناشد فيه المواطنين بعدم الاعتماد مؤقتًا على الخط الساخن 123، واستخدام الأرقام التالية للتواصل المباشر مع غرف الإسعاف:

01069719350

01000721680

01062213210

تأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات المحافظة للتعامل مع الأزمات الطارئة، وتأكيدًا على جاهزية أجهزة الدولة لحماية الأرواح وتقديم الخدمات رغم التحديات الفنية المفاجئة.